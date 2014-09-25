У найближчі дні світло киянам відключати не будуть

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київенерго". Як йдеться у повідомленні, це стало можливим після організації заходів, які привели до зниження навантаження споживання в об'єднаній енергосистемі України, а також був включений в роботу енергоблок (150 Мвт) на Зміївській ТЕС.

Читайте такожУ Києві почались двогодинні відключення електроенергіїЗазначається, що 23-24 вересня по команді диспетчера НЕК "Укренерго" з метою забезпечення надійної роботи об'єднаної енергосистеми України в умовах дисбалансу між споживанням і виробництвом електроенергії застосовувалися графіки аварійних відключень в столиці.

Аварійні відключення відбувалися виключно на промислових підприємствах і в організаціях, які не належать до сфери життєзабезпечення, соціального та житлового фонду Києва, наголошується в повідомленні.

Головною причиною введення графіків є те, що центральна і північна енергосистеми НЕК "Укренерго" - енергодефіцитні через брак вугілля на складах теплових електростанцій.

Тривалість і обсяги відключень електроенергії регламентовані диспетчером НЕК "Укренерго". Зі свого боку ПАТ "Київенерго" гарантувало, що відключення від електроенергії зазначених споживачів буде відбуватися не більше ніж на 2 години.