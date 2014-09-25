На станції метро "Поштова площа" 3 жовтня закриють каси з продажу жетонів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА), пояснивши, що продаж жетонів через каси припиняється в рамках впровадження проекту автоматизованого продажу засобів оплати проїзду.

Читайте такожBBC: Проїзд у київському метро подорожчає до 3,5 грнТаким чином, жетони на "Поштової площі" будуть реалізовуватися виключно через автомати, розташовані у вестибюлі станції.

В касі станції пасажири зможуть придбати безконтактні картки і поповнити їх ресурс, зазначили в КМДА, закликавши при цьому пасажирів "економити свій час" і користуватися безконтактними картками.

Також КП "Київський метрополітен" звертає увагу пасажирів на те, що розмін грошей у касах не проводиться, тому просить завчасно готувати необхідні купюри для оплати проїзду.

Як повідомляв УНІАН, раніше каси з продажу жетонів закрили на станціях метро "Голосіївська" та "Деміївська". Очікується, що до кінця року будуть закриті всі каси з продажу жетонів у київському метро.