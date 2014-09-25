ЗМІ: В Києві за вісім місяців викрали понад чотириста автомобілів (виправлено)
14:00, 25 вересня 2014Київ
0оновлено
Кількість викрадень автомобілів у Києві різко зросла.
У Києві викрали кількасот авто / Фото УНІАН
У Державтоінспекції заявляють, що кількість викрадень зросла в 10 разів, повідомляє Магнолія ТВ.
Переважно це дорогі іномарки. За даними видання, в окремі дні тижня ризик викрадення авто більший, ніж у решту днів. Так, за вісім місяців 118 автомобілів було викрадено у понеділок, 101 - у вівторок, середу, п'ятницю.
Читайте такожБойовики викрали більше 200 машин під час окупації Слов'янська"Переважно їх викрадали у нічний час і зі стоянок, що не охоронялися. 90% цих машин стояли під будинками своїх власників", - розповіла речниця управління ДАІ Києва Наталя Сторожик.
Раніше українські ЗМІ повідомляли про різке зростання на ринку кількості викрадених з зони АТО автомобілів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter