ЗМІ: В Києві за вісім місяців викрали понад чотириста автомобілів (виправлено)

У Державтоінспекції заявляють, що кількість викрадень зросла в 10 разів, повідомляє Магнолія ТВ.

Переважно це дорогі іномарки. За даними видання, в окремі дні тижня ризик викрадення авто більший, ніж у решту днів. Так, за вісім місяців 118 автомобілів було викрадено у понеділок, 101 - у вівторок, середу, п'ятницю.

Читайте такожБойовики викрали більше 200 машин під час окупації Слов'янська"Переважно їх викрадали у нічний час і зі стоянок, що не охоронялися. 90% цих машин стояли під будинками своїх власників", - розповіла речниця управління ДАІ Києва Наталя Сторожик.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про різке зростання на ринку кількості викрадених з зони АТО автомобілів.