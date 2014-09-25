У Києві без попередження відбуватимуться двогодинні відключення електрики

Про це йдеться у повідомленні "Київенерго" із посиланням на рішення "Укренерго".

Рішення про відключення пов'язано з забезпеченням надійної роботи енергосистеми. У компанії нагадали про виникнення проблем через брак вугілля на складах теплових електростанцій.

У повідомленнях, які отримали споживачі, йдеться про те, що відключення і підключення відбуватиметься без попередження.

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Обмеження потужності в столиці становлять 52,6 МВт (тобто 3,8% від загального обсягу споживання електроенергії). При цьому вказується, що відключення від електроенергії споживача буде відбуватися не більше, ніж на дві години.

Зокрема, максимальне навантаження енергосистема України відчувається в будні дні з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 23:00, а у вихідні дні з 21:00 до 00:00.