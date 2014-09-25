Міська влада підтримала пропозицію розмістити Музей історії Києва в Гостинному дворі

Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Музей історії Києва втратив приміщення ще у 2004 році, коли Кловський палац, де він знаходився, було передано в користування Верховному суду України. В 2012 році Музею була передана будівля на вулиці Богдана Хмельницького, 7. Втім, площа приміщення – близько 2 тисяч квадратних метрів – дозволяє розмістити лише 2,5 тисячі експонатів музейного фонду», – пояснила вона.

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За словами Старостенко, для розміщення всієї експозиції Музею, а це 250 тисяч експонатів, необхідно приміщення площею не менш ніж 6 тисяч квадратних метрів.

«Тому площі Гостинного двору, яка складає близько 9 тисяч квадратних метрів, вистачить для розміщення не лише фондів музею, а й інших історико-художніх об’єктів», – зазначила вона.

Водночас, заступник голови КМДА зауважила, що нині Гостинний двір знаходиться на балансі Фонду державного майна України: «Заручившись підтримкою громадськості, ми маємо намір звернутись до Фонду держмайна з проханням передати будівлю в комунальну власність міста».