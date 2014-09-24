28-річний радник Кличка очолив Департамент міського благоустрою КМДА

Радник Київського міського голови Віталія Кличка Дмитро Білоцерківець очолив Департамент міського благоустрою та охорони навколишнього середовища у Києві.

Про це Білоцерківець написав сьогодні на своїй сторінці в Facebook.

«З сьогоднішнього дня призначений директором Департаменту міського благоустрою і охорони навколишнього середовища в Києві. Оскільки останні кілька місяців виконував функції радника Віталія Кличка за даним профілем, то обізнаний повною мірою про поставлені завдання. У найкоротші терміни будемо вирішувати питання корупції в даному напрямі», - зазначив Білоцерківець.

Також він додав, що рекомендує «нікому не пробувати зі мною "домовлятися", не вийде. Доведу на своєму прикладі, що прийшли нові часи...».

У прес-службі КМДА УНІАН підтвердили цю інформацію, повідомивши, що Білоцерківця призначено на цю посаду розпорядженням міського голови від 23 вересня цього року.

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Довідка УНІАН. До цього директором Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА був Сергій Садовий, якого було призначено на посаду керівника столичного Головного управління з благоустрою (пізніше було реформовано в департамент – УНІАН) у грудні 2010 року.