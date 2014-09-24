У Києві демонтують 158 рекламних об'єктів

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №272 від 24 вересня 2014 року. "Здійснити демонтаж рекламних засобів згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу", - йдеться в документі.

Читайте такожУ Києві нарахували близько 1 тисячі незаконних рекламних конструкційУ відповідності з розпорядженням, демонтаж буде забезпечувати Комунальне підприємство "Київреклама". За результатами демонтажупідприємство зобов'язане надати письмовий звіт, а в разі неможливості демонтажу - письмові пояснення щодо кожної конструкції.