У Києві триває утеплення будинків та ремонт систем водопостачання

У столиці в рамках комплексної підготовки об’єктів житлового фонду до роботи в зимовий період тривають ремонтні роботи на 558 об’єктах.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

В житлових будинках здійснюється утеплення фасадів, ремонт покрівель, заміна систем гарячого, холодного водопостачання.

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Заходи спрямовані на зменшення витрат зі споживання енергоресурсів.

Крім того, місто здійснює ремонт мереж центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання. Приміром, такі роботи будуть здійснені на просп. Миколи Бажана,7-І, та 56. Планується заміна систем гарячого та холодного водопостачання вул. Андрія Малишка,17, 27, вул. Половецька, 14.

«Зазначені ремонти ведуться на найбільш проблемних ділянках житлового фонду, де рівень втрат тепла найбільш критичний. Крім того, розпочато роботи в 560 будинках, що дасть змогу посилити потужність електрощитових та електромереж в умовах посиленого навантаження. Загалом планується відремонтувати 550 електрощитових та відновити електромережі на 224 об’єктах», – розповів Пантелеєв.

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Як повідомляв УНІАН, вчора на брифінгу голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Клюс повідомив, що на підготовку житлово-комунального господарства Києва до опалювального сезону виділено 120 млн грн, що втричі більше, ніж у попередньому році.

Із зазначеної суми 25,7 млн грн передбачається на ремонт електрощитових в житлових будинках.

Клюс повідомив, що наразі столиця готова до зими в середньому на 85%.