У Києві почались двогодинні відключення електроенергії

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київенерго".

«Сьогодні о 12.00 за командою диспетчера ДП НЕК «Укренерго» з метою забезпечення живучості та надійної роботи об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) в умовах дисбалансу між споживанням та виробництвом електроенергії застосовано графіки аварійних відключень в місті Києві. ПАТ «Київенерго», забезпечуючи диспетчерську дисципліну, виконує команди головного диспетчера і відповідно вводить ці графіки аварійних відключень до промислових підприємств та організацій, які не відносяться до сфери життєзабезпечення, соціального та житлового фонду в м. Києві», - сказано у повідомленні.

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Загалом обмеження потужності по місту становить 52,6 МВт (3,8% від загального обсягу споживання електроенергії).

Зазначається, що головною причиною введення графіків є те, що центральна та північна енергосистеми НЕК «Укренерго» є енергодефіцитними через нестачу вугілля на складах теплових електростанцій.

Тривалість та обсяги відключень електроенергії регламентовані диспетчером ДП НЕК «Укренерго». Зі свого боку ПАТ «Київенерго» гарантує, що відключення споживачів від електроенергії триватиме не більше двох годин.

Графіки аварійних відключень погоджені з органами місцевого самоврядування, інформують у "Київенерго".

Оскільки сьогодні вся об'єднана енергосистема України відчуває дефіцитний баланс виробництва і споживання електричної енергії, енергокомпанія просить жителів столиці економно використовувати електроенергію в побуті.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

Відключення проводитимуться за узгодженими з облдержадміністрацією графіками аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно о 9:00-11:00 і о 20:00-22:00.

Разом з тим у «Київенерго» заявили, що не планують відключати жителів міста від електропостачання, однак в разі виникнення непередбачуваних ситуацій у роботі об'єднаної енергосистеми України, відповідно до розпорядження Міненерговугілля та НЕК «Укренерго», можлива реалізація заходів, спрямованих на обмеження електропостачання.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта – виробляються ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанціями і «зеленою» енергетикою. Брак газу і зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.