ГПУ відкрила справу щодо судді, яка звільнила командира "Беркута"

Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження після звернення адвоката потерпілих у справі масових розстрілів учасників акції протесту на Майдані з заявою стосовно рішення судді Печерського районного суду міста Києва щодо звільнення з-під варти командира роти спеціального призначення "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській.

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Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

"За фактом поданої заяви Генеральною прокуратурою розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) КК України", - говориться у повідомленні.

Розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому відділу прокуратури міста Києва, який «ретельно перевірить всі обставини та мотиви прийняття суддею такого рішення і надасть об’єктивну правову оцінку».

Хід слідства взято на контроль Генеральним прокурором України.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Генеральна прокуратура України заявила, що обурена рішенням Печерського районного суду про звільнення з-під варти командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській в місті Києві, та підготувала апеляційну скаргу на зазначене рішення.

22 вересня адвокати адвокатської групи "Адвокати Небесної Сотні", які захищають інтереси постраждалих під час акцій на Майдані та їх родичів, заявили, що вимагають притягнути до відповідальності суддю Печерського районного суду Києва Світлану Волкову, котра відпустила з-під арешту командира одного із спецпідрозділа "Беркуту" Дмитра Садовника.

Зокрема, адвокат Тарас Гаталяк зазначив: "Попри зібрані слідством докази, що підтверджують вину Садовника, суддя Волкова виносить таке рішення. Тому я хочу звернутися до вищого керівництва держави, до президента України, до Верховної Ради, до Генеральної прокуратури вжити всіх відповідних заходів, щоби притягнути до відповідальності суддю Волкову, яка винесла, на нашу думку, неправосудне рішення".