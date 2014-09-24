У Кабміні назвали політичним тиском рішення "Київобленерго" відключати світло
Міністр Кабінету міністрів Остап Семерак вважає, що рішення "Київобленерго" про введення графіків аварійних відключень електроенергії в області є елементом політичного тиску.
Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live", пише Українська правда.
"Власники цієї компанії – "Київобленерго" - є в списку компаній, які підпадають під санкції. Я не виключаю, що це є елемент політичного тиску, який є абсолютно неприйнятний для України", - сказав Семерак.
"Україна експортує електроенергію, і я не розумію, які відключення електроенергії можуть бути. Наш ринок не є дефіцитним", - додав він.
Як відомо, "Київобленерго" вводить графіки аварійних відключень електроенергії в області.
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"У зв'язку з порушенням балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіцитом в об'єднаній енергетичній системі України і її окремих частинах та з метою запобігання аварійних ситуацій, 23 вересня 2014 року, за командою диспетчера центральної енергетичної системи України, було введено графіки аварійних відключень (обмеження до заданої потужності)", - заявили в компанії.
Тривалість та обсяги відключень будуть регламентовані диспетчером Центральної енергетичної системи України. Згідно з інформацією, з органами місцевого самоврядування графіки вже погоджено.