У Кабміні назвали політичним тиском рішення "Київобленерго" відключати світло

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live", пише Українська правда.

"Власники цієї компанії – "Київобленерго" - є в списку компаній, які підпадають під санкції. Я не виключаю, що це є елемент політичного тиску, який є абсолютно неприйнятний для України", - сказав Семерак.

"Україна експортує електроенергію, і я не розумію, які відключення електроенергії можуть бути. Наш ринок не є дефіцитним", - додав він.

Як відомо, "Київобленерго" вводить графіки аварійних відключень електроенергії в області.

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"У зв'язку з порушенням балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіцитом в об'єднаній енергетичній системі України і її окремих частинах та з метою запобігання аварійних ситуацій, 23 вересня 2014 року, за командою диспетчера центральної енергетичної системи України, було введено графіки аварійних відключень (обмеження до заданої потужності)", - заявили в компанії.

Тривалість та обсяги відключень будуть регламентовані диспетчером Центральної енергетичної системи України. Згідно з інформацією, з органами місцевого самоврядування графіки вже погоджено.