У Києві нарахували близько 1 тисячі незаконних рекламних конструкцій

Київська міська державна адміністрація (КМДА) закликає рекламодавців до 1 листопада поточного року легалізувати усі рекламні об`єкти, які були незаконно розміщені у столиці.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив начальник Управління з питань реклами КМДА Артем Біденко.

«Ми оголошуємо місячник і закликаємо спочатку легалізувати ті рекламні об`єкти, які можна легалізувати. Ті конструкції, які не можна узаконити, будуть демонтовані», - сказав він.

За його словами, на сьогодні за підсумками проведеної інвентаризації було визначено, що всього в Києві налічується близько 1 тис. незаконних рекламних конструкцій.

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«Незаконних конструкцій усього в Києві умовно близько тисячі», - повідомив Біденко.

Він нагадав, що з 1 жовтня буде знято мораторій на видачу дозвільної документації на розміщення зовнішньої реклами в Києві, і після цього рекламодавці зможуть легалізувати рекламні об`єкти.

Біденко також відзначив, що на даний момент київська влада працює над створенням нової концепції розміщення зовнішньої реклами, що дозволить скоротити нагромадження реклами в столиці, але при цьому дасть можливість наповнити бюджет. Дана концепція також передбачає внесення змін до нормативної бази щодо стандартизації розміщення реклами і спрощення дозвільної системи.

«Реальні реформи у рекламній сфері розпочнуться тоді, коли буде «нормативка» і коли буде затверджено концептуальне бачення», - сказав Біденко.

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Присутній на прес-конференції директор комунального підприємства «Київреклама» Олег Калініченко повідомив, що за останні два місяці у столиці було демонтовано 433 незаконних рекламних конструкції, з яких 67 – білборди.

«За два місяці було демонтовано рекламних конструкцій, що незаконно стояли, стільки ж, скільки за попередні півроку», - сказав він, додавши, що підприємство «дуже жорстко узялося за зрізання конструкцій, що незаконно стоять».

При цьому Калініченко відзначив, що глобальним завданням, яке стоїть перед КП «Київреклама», є зменшення розміщеної зовнішньої реклами в Києві приблизно на 30%.

Раніше повідомлялося, що на початку серпня київський міський голова Віталій Кличко наклав мораторій на видачу дозвільній документації на розміщення зовнішньої реклами в столиці до 1 жовтня 2014 року. За словами мера, це необхідно було зробити для проведення обліку рекламних місць перед майбутніми реформами.

Пізніше Кличко заявив, що київська влада почала розробку нової концепції розміщення зовнішньої реклами, яка дозволить скоротити кількість рекламних об`єктів у центральній та інших історико-культурних частинах Києва.