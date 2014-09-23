Столичне метро будуть патрулювати кінологи з собаками - міліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного управління МВС України в Києві Олександр Терещук.

“З мером Києва Кличком є домовленість. У метрополітені чергуватимуть кінологи з собаками”, - сказав Терещук.

Він зазначив, що планується залучити до цього 15 кінологів з собаками. Для їхньої підготовки, за словами начальника міліції, вже виділено тренувальну базу. Також у найближчий перспективі планується придбати та навчити ще певну кількість породистих собак, додав Терещук.

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При цьому поінформував, що з початку цього року до столичної міліції надійшло 220 анонімних повідомлень про закладення вибухівки. Найчастіше «заміновують» торговельно-розважальні центри (57), станції метрополітену (45), телерадіоорганізації (14).

Тому, як зазначив Терещук, для попередження можливих випадків закладання вибухівки планується збільшити кількість камер зовнішнього спостереження в ТРЦ, про що є домовленість із їхніми керівниками.

Продовжуючи тему, начальник столичного главку закликав громадян більш серйозно ставитись до подібних повідомлень.

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“Прошу громадян до цього ставитись як до реальної ситуації. Я не можу гарантувати, що там (у вказаному місці про замінування - УНІАН) нічого не може бути”, - сказав Терещук.