BBC: Проїзд у київському метро подорожчає до 3,5 грн

Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Олександр Клюс, передає BBC Україна.

"Я думаю, що протягом найближчих двох місяців цього не буде. Найімовірніше, може бути з 1 січня", - заявив він.

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Нині проїзд у метро в Києві коштує 2 гривні. Раніше мер Києві Віталій Кличко теж зазначив, що найближчим часом ціну на проїзд у метро доведеться підвищити.