BBC: Проїзд у київському метро подорожчає до 3,5 грн
15:34, 23 вересня 2014Київ
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Вартість проїзду у київському метрополітені з 1 січня 2015 року підвищать до 3,5 гривні за поїздку.
Проїзд у київському метро подорожчає до 3,5 грн / Фото УНІАН
Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Олександр Клюс, передає BBC Україна.
"Я думаю, що протягом найближчих двох місяців цього не буде. Найімовірніше, може бути з 1 січня", - заявив він.
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Нині проїзд у метро в Києві коштує 2 гривні. Раніше мер Києві Віталій Кличко теж зазначив, що найближчим часом ціну на проїзд у метро доведеться підвищити.
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