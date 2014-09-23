За час АТО загинули понад 30 бійців-киян

Про це журналістам заявив голова тимчасової контрольної комісії Київради з питань забезпечення киян, які беруть участь в АТО, Олександр Харченко, передає кореспондент РБК-Україна.

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"У нас є інформація про поховання саме на території Києва. Це більш 30 осіб, тобто тих киян, які загинули в зоні АТО і поховані в Києві. Але є ще ті, у кого київська прописка, але поховані в інших містах", - заявив Харченко.

За його словами, всього в зоні АТО беруть участь більше 4 тис. киян.