Опалення в Києві увімкнуть, коли температура повітря буде нижче 8 градусів

Про це повідомив голова наглядової ради енергогенеруючої компанії "Київенерго" Іван Плачков. "Опалення і гаряча вода включиться, коли середньодобова температура буде нижче 8 градусів", - заявив він.

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При цьому він зазначив, що столичні школи і садочки будуть підключені до централізованого теплопостачання раніше - з перших чисел жовтня. "Я думаю, на початку жовтня місяця, в перших числах, включаться дитячі дошкільні і шкільні установи", - сказав голова наглядової ради "Київенерго".

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон в цьому році може початися пізніше ніж зазвичай через дефіцит газу, пов'язаний з припиненням його поставок з РФ.