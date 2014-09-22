Опалення в Києві увімкнуть, коли температура повітря буде нижче 8 градусів

17:17, 22 вересня 2014
Київ
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Включення опалення та відновлення подачі гарячої води у всіх районах Києва розпочнеться після зниження середньодобової температури повітря нижче 8 градусів.

Отопление в Киеве запустят, когда на улице температура будет ниже 8 градусов / фото УНИАН

Про це повідомив голова наглядової ради енергогенеруючої компанії "Київенерго" Іван Плачков. "Опалення і гаряча вода включиться, коли середньодобова температура буде нижче 8 градусів", - заявив він.

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При цьому він зазначив, що столичні школи і садочки будуть підключені до централізованого теплопостачання раніше - з перших чисел жовтня. "Я думаю, на початку жовтня місяця, в перших числах, включаться дитячі дошкільні і шкільні установи", - сказав голова наглядової ради "Київенерго".

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон в цьому році може початися пізніше ніж зазвичай через дефіцит газу, пов'язаний з припиненням його поставок з РФ.

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