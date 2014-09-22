Влада Києва має намір перевести основні ТЕЦ на мазут

Крім цього, передбачається перевести частину споживачів на Лівому березі в зону теплопостачання Дарницької ТЕЦ, яка використовує вугілля.

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Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, місто проводить експрес-обстеження 18 газових котелень з метою вивчення їх реального технічного стану, а також можливості переведення їх на використання альтернативних видів палива.

"Ми опрацьовуємо питання про можливість заміщення газових котелень на модульні за рахунок залучення інвестиційних коштів. Між тим, споживачів, яких обслуговували котельні малої потужності, з метою оптимізації системи та зменшення енергоспоживання будуть перепідключати до системи централізованого теплопостачання", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, через обмеження поставок газу на об'єкти "Київенерго", цього літа була зупинена робота теплоджерел компанії - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, внаслідок чого 9 тис. споживачів залишилися без гарячої води.