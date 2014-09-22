У Києві закрили метро «Університет» через загрозу вибуху

Сьогодні, 22 вересня 2014 року, у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, станцію «Університет» було зачинено для входу о 10:40 та виходу - о 10:51.

Поїзди слідують повз станцію без зупинки, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен". Читайте такожУ Києві "замінували" залізничний вокзал Зазначається, що подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.

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