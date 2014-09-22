Київський міський центр зайнятості пропонує громадянам старше 45 років безкоштовну професійну підготовку
Для того щоб сприяти підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб старше 45 років, Київський міський центр зайнятості пропонує їм безкоштовну якісну професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації, отримавши спеціальний ваучер.
Про це УНІАН повідомили у центрі зайнятості.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, ваучер можуть отримати всі бажаючі громадяни України старше 45 років, що не досягли пенсійного віку і мають страховий стаж не менше 15 років. У претендента повинна бути вища або професійно-технічна освіта.
Вартість ваучеру встановлюється в межах вартості навчання та не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів (12 180 грн). Оплата ваучеру здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У разі, якщо вартість навчання перевищує вартість ваучеру, різницю сплачує його отримувач, або роботодавець.
Серед напрямків навчання найбільшою популярністю користуються: «Програмне забезпечення систем», «Комп’ютерні системи та мережі», «Розроблення програмного забезпечення», «Міське будівництво та господарство», «Автомобілі та автомобільне господарство» та ін. Останнім часом з’явились нові напрямки: «Сестринська справа» та «Соціальна робота».