Київський міський центр зайнятості пропонує громадянам старше 45 років безкоштовну професійну підготовку

Про це УНІАН повідомили у центрі зайнятості.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, ваучер можуть отримати всі бажаючі громадяни України старше 45 років, що не досягли пенсійного віку і мають страховий стаж не менше 15 років. У претендента повинна бути вища або професійно-технічна освіта.

Вартість ваучеру встановлюється в межах вартості навчання та не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів (12 180 грн). Оплата ваучеру здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У разі, якщо вартість навчання перевищує вартість ваучеру, різницю сплачує його отримувач, або роботодавець.

Серед напрямків навчання найбільшою популярністю користуються: «Програмне забезпечення систем», «Комп’ютерні системи та мережі», «Розроблення програмного забезпечення», «Міське будівництво та господарство», «Автомобілі та автомобільне господарство» та ін. Останнім часом з’явились нові напрямки: «Сестринська справа» та «Соціальна робота».