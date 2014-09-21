У Києві найближчим часом подорожчає проїзд у метро

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мера столиці.

«Нам необхідно сплачувати заробітні плати працівникам метро, будувати нові станції, про які мріють мешканці цілих мікрорайонів, нам потрібно обслуговувати техніку та здійснювати ремонт вагонів. На все це необхідні кошти, і ми будемо вимушені піти на такі кроки та підвищити вартість проїзду», - сказав Кличко.

Мер також зазначив, що введення електронного квитка у метро дасть можливість чіткого контролю за перевезенням пасажирів та дозволить метрополітену акумулювати прибуток, зокрема, для будівництва нових станцій.

Читайте такожКияни зможуть оплатити проїзд у метро банківською картою або за допомогою мобільного телефону«Ми повинні перейти до чіткого алгоритму підрахунку кількості перевезених пасажирів та коштів, які заробляє метро. Введення електронного квитка дасть можливість контролю за перевезенням пасажирів», - наголосив Кличко.