Рух у центрі Києва 22 вересня обмежать у зв'язку з футбольним матчем

У центрі Києва 22 вересня у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між командами «Динамо» (Київ) - «Волинь» (Луцьк) буде обмежено рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ Києва, з метою гарантування безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8.00 ранку не паркувати автотранспорт на проїжджій частині прилеглих до НСК «Олімпійський» вулиць Фізкультури, Великої Васильківської, Жилянської, Шота Руставелі та Еспланадної.

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Державтоінспекція радить і водіям і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених.