У Києві провели Марш миру (фото, відео)

Сьогодні, 19 вересня, у Києві пройшов Марш миру, приурочений до Міжнародного дня миру. Захід пройшов на території Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

У КМДА наголошують, що цей марш проводиться щорічно за участю представників громадських організацій жінок, ветеранів, інвалідів, молоді, депутатського корпусу та керівництва міста.

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День миру в Україні встановлений Указом президента в 2002 році і відзначається щорічно 21 вересня – в Міжнародний день миру.