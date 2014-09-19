Під час інтернет-опитування 67% респондентів підтримали ідею перейменування вулиці Інститутської

Уже місяць триває обговорення проекту Київської міської ради щодо перейменування вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної Сотні у Печерському районі. Так, станом на 19 вересня 2014 року участь у обговоренні на веб-порталі Київської міської державної адміністрації взяли понад 1660 користувачів. З них: 67% підтримали ідею перейменування, а 33% – висловилися проти, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Ми вдячні всім активним киянам, які висловили свою думку, надіслали слушні пропозиції і зауваження. З пропозицій та зауважень киян можна чітко окреслити основні варіанти можливого рішення щодо перейменування вулиці Інститутської», – розповіла директора Департаменту суспільних комунікацій Марина Хонда.

Зокрема, більшість користувачів погоджується з можливим перейменуванням усієї вулиці, зазначаючи, що це вшанування пам’яті справжніх патріотів України, пам’яті про ці історично-важливі події, які так чи інакше пов’язані з долею всієї країни.

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При цьому багато хто пропонує перейменувати на вулицю чи алею Небесної Сотні лише частину Інститутської, а саме - від Майдану Незалежності до вулиці Банкової чи Ольгинської. Як відомо, саме на цій ділянці сталися найбільш трагічні в історії сучасного Києва події. Тут же пропонується встановити і меморіальний комплекс.

Не перейменовувати вулицю Інститутську, зважаючи на двохсотрічну історичну назву та можливі витрати з міського бюджету – прохання киян-опонентів перейменування. Дехто з опитуваних наголошує – в умовах існуючого суспільно-політичного стану в країні, загрози військового вторгнення з боку Російської Федерації на сьогодні значно доцільніше назвати іменем Небесної Сотні один з об’єктів з радянською чи російською назвою. Це, наприклад, може бути Московський міст, Жовтневий палац, Червонозоряний проспект, вулиці Московська, Артема, Лайоша Гавро, Леніна, Фрунзе, Щорса тощо.

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Триватиме обговорення до 20 жовтня 2014 року.

Київська міська державна адміністрація закликає долучатися до обговорення, залишати свій «голос», оприлюднювати власні зауваження та нові пропозиції. Це можна зробити: відвідавши офіційний веб-портал Київської міської державної адміністрації в рубриці «Е-МІСТО» – «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів»; скориставшись можливостями «гарячої» телефонної лінії Контактного центру міста Києва – телефоном (044) 15-51 (зі стаціонарного) або (044) 205-73-37 (з мобільного), за допомогою веб-сайту www.1551.gov.ua, через мобільний додаток «КМДА 1551» для iPhone, Android, WinPhone та Windows 8.