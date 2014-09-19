Роботу столичної електрички частково відновлять із 27 вересня

Роботу київської міської електрички призупинено на півтора тижні з метою поліпшення технічного стану електропоїздів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП «Київпастранс».

«Для підвищення якості надання транспортних послуг міською електричкою КП «Київпастранс» впроваджує заходи щодо поліпшення технічного стану електропоїздів. Наразі проводяться регламентні роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу міської електрички. Це дозволить підвищити експлуатаційні показники, безпеку руху та санітарно-технічний стан», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожІнтервал прибуття столичної електрички можна довести до 5 хвилин, як в метро - Кривопішин

Водночас в «Київпастрансі» обіцяють, що з 27 вересня поточного року буде відновлено роботу 4 електропоїздів, а з 7 жовтня кількість поїздів буде збільшено до 8 одиниць.

«З 10 жовтня 2014 року міська електричка буде функціонувати у звичайному режимі», - повідомляють в підприємстві.

На час, поки міська електричка не працюватиме, для забезпечення перевезення пасажирів з житлового масиву Троєщина до станції метро «Петрівка» організовано спеціальні рейси тролейбусів маршруту №30 за маршрутом: «Станція швидкісного трамваю «Проспект Генерала Ватутіна» - залізнична станція Зеніт».

Читайте такожПроти керівників автопарку "Київпастрансу" відкрили кримінальну справу

Тролейбуси курсуватимуть у ранкові години пік з найбільшим навантаженням, з виконанням усіх зупинок маршруту №30 на зазначеній ділянці та інтервалом руху до 15 хвилин.

Як повідомляли ЗМІ, з 16 вересня ц.р. всі рейси міської електрички були скасовані.