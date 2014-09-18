Завтра у Києві пройде Марш миру

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«19 вересня об 11:00 у Меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» пройде Марш миру, приурочений до Міжнародного дня миру», - йдеться в повідомленні.

Збір учасників відбудеться біля Меморіалу воїнам України, полеглим в Афганістані (вул. Лаврська, 27). Після чого колона рушить до музею історії ВВВ, де відбудеться мітинг.

Читайте такожУ РФ готуються до "Маршу миру": сьогодні в Петербурзі відбудеться серія одиночних пікетівЯк нагадали в КМДА, у Києві марш проводиться щорічно за участю представників громадських організацій жінок, ветеранів, інвалідів, молоді, депутатського корпусу та керівництва міста.

Міжнародний день миру відзначають у всьому світі за ініціативою Генеральної асамблеї ООН як день всесвітньої відмови від насильства і вогню. Його почали святкувати в 1982 році.

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