Влада Києва планує розпочати утеплення будинків та встановлення термолічильників

Влада столиці розробляє програму з ефективного використання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, паливно-енергетичному комплексі та в промисловості міста загалом, щоб максимально забезпечити енергонезалежність. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За його словами, будуть запроваджені програми з утеплення фасадів будинків, оновлення та теплоізоляції дахів, встановлення будинкових лічильників тощо, що дасть можливість заощадити бюджетні кошти й модернізувати енергетичний комплекс міста.

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«Ми маємо використовувати всі наявні ресурси для зменшення залежності від російського газу. Перш за все, це термосанація будинків, що є ефективним методом економії коштів, – утеплення дверей, вікон, дахів і підвалів дає можливість заощадити на опалюванні до 30%. Термолічильник має бути в кожному домі – на це ми будемо виділяти кошти. Також встановимо 1600 лічильників, які були закуплені раніше. Крім того, будемо міняти електрощитові в будинках – на це вже виділено до 30 млн грн», – розповів Ніконов.

При цьому, за його словами, за використанням коштів і виконанням програм буде подвійний контроль – як з боку глав районів та депутатів, так і з боку міської влади.