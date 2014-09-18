Київрада реструктурувала борг столиці

Київська міська рада ухвалила рішення здійснити в 2014 р. реструктуризацію боргових зобов`язань міста, залучених шляхом випуску облігацій внутрішньої місцевої позики відповідно до рішення від 26 травня 2012 р., продовживши погашення основної суми боргу на термін 360 календарних днів.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували сьогодні на засіданні Київради 93 депутати, 0 - були проти.

У рішенні наголошується, що інші істотні умови запозичення залишаються без змін.

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Згідно з документом, у 2012 р. Київ здійснив внутрішнє запозичення шляхом випуску облігацій внутрішньої позики на загальну суму 3,5 млрд грн. Згідно з умовами проспекту емісії, в IV кварталі 2014 р. місту необхідно погасити внутрішні зобов`язання на суму 2 млрд 625 млн. грн. З метою не допустити збільшення суми боргу Києва було підготовлено проект рішення про реструктуризацію боргових зобов`язань на суму 2,625 млрд грн на термін 360 днів.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Київрада дала згоду на залучення внутрішнього запозичення в обсягу 2 млрд 625 млн. грн до бюджету столиці для рефінансування місцевого боргу.

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У рішенні Київради наголошується, що в 2012 р. містом було здійснено внутрішнє запозичення шляхом випуску облігацій внутрішньої місцевої позики на суму 3,5 млрд грн.

У IV кварталі 2014 р. місту необхідно погасити внутрішні зобов`язання на суму 2,625 млрд грн. З метою рефінансування цього боргу передбачено здійснення внутрішнього запозичення на суму 2,625 млрд грн шляхом випуску облігацій внутрішньої місцевої позики серії Н.