Кияни зможуть оплатити проїзд у метро банківською картою або за допомогою мобільного телефону

З метою скорочення витрат на збір коштів за проїзд у транспорті Київ має намір якнайшвидше запровадити електронний квиток. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Ми плануємо запровадити електронний квиток вже з наступного року. Це дасть змогу киянам сплачувати проїзд не лише карткою киянина, а й банківською карткою чи навіть за допомогою мобільного телефону. Крім того, пасажир зможе вибрати для себе найбільш зручний та вигідний варіант оплати проїзду – на весь день або на конкретну відстань чи маршрут», – сказав Ніконов.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року тодішній голова КМДА Олександр Попов поставив завдання перед профільними службами вирішити всі необхідні питання для того, щоб розпочати впровадження нової системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, як наземному, так і в метро, з 1 січня 2014 року. Пізніше в КМДА повідомили, що введення єдиного електронного квитка відкладається.