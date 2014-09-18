Новий Генплан Києва розглянуть та затвердять наступного року - Кличко
15:29, 18 вересня 2014Київ
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Кличко заявив, що на сьогоднішній день не стоїть питання нового Генплану.
Київрада розгляне Генплан наступного року / Фото УНІАН
Новий Генеральний план розвитку столиці Київрада буде розглядати та затверджувати наступного року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в перерві сьогоднішнього засідання Київради сказав Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко.
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"Що стосується Генплану, то це питання на сьогодні не стоїть. Ми до нього прийдемо. Генплан буде розглядатися в наступному році. Я хочу запевнити, що питання буде прийнято після громадських обговорень, тільки після цього буде ухвалено Генплан», - сказав Кличко.
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