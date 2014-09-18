Київрада пішла на вимушену перерву - шукають вибухівку

Як передає кореспондент УНІАН, депутати зібралися близько 20 хвилин тому для подальшої роботи після обідньої перерви, яка тривала близько години.

Водночас до сесійної залі зайшов секретар Київради Олексій Резніков, який оголосив про дзвінок невідомих, котрі заявили, що будівля замінована.

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Попередньо очікується, що Київрада збереться о 16.00.

Наразі всіх - і депутатів, і журналістів - попросили залишити приміщення. Там вже працюють експерти, кінологи й працівники міліції.