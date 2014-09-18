У Київраді - знову бійка, тепер через гімн (фото)

Після цього депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук з криками "Комуняка, риг анальний, вийди з залу! Вадік, вийди з залу!" кинувся до президії.

Він та інші депутати стали вимагати, щоб Онуфрійчук вийшов з зали.

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"Якщо видумаєте, що це додасть вам додаткового піару… навпаки", - сказав мер Києва Віталій Кличко і оголосив перерву на 10 хвилин, повідомляє Українська правда.

Після перерви Онуфрійчук вибачився перед депутатами і засідання продовжилось.

На засіданні розглянули одне рішення "Про реструктуризацію 2014 році боргових зобов’язань Києва" і оголосили обідню перерву до 14.20.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Київради 4 вересня виникла бійка через прохання депутатів зняти з розгляду земельні питання, внесені наспіх.

Потасовка виникла між депутатами фракції "Радикальна партія Ляшка" і "кличківцями".

Почувши заклик зняти з розгляду деякі питання, мер Києва віталій Кличко заявив: "Я закликаю не реагувати на репліки депутатів, які прийшли сьогодні попіаритись, навіть одягли військову форму".

Після цього, депутат Ігор Мосійчук (який був у камуфляжі) з криками: "Я воював там, мразь! Бл*дь, я тільки вчора з Маріуполя" кинувся до секретаріату, але його перехопили інші депутати.