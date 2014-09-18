Київ виділив бійцям АТО 50 га землі

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час засідання Київради, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Як зазначається в повідомленні, на початку засідання сесії представники 12-го батальйону територіальної оборони "Київ" виступили перед депутатами і звернулися до столичної влади з проханням надати пільги родинам бійців на оплату комунальних послуг, а також порушили питання про надання місця дислокації батальйону в Києві та виділення землі бійцям-киянам.Читайте такожКиїв збирає кошти на доукомплектування «швидких» для зони АТО

"Щодо розміщення батальйону і місця дислокації у Києві: ми звернулися до Міноборони, адже у Києві багато військових частин, які стоять порожні. Вони облаштовані. І найближчим часом це питання буде вирішене. А щодо землі, то 50 га виділено, триває оформлення документів. Найближчим часом ми зможемо надати земельні ділянки тим киянам, які сьогодні захищають Україну в зоні АТО", - підкреслив Кличко.

Він відзначив, що сім'ї бійців-киян повинні мати пільги на сплату комунальних послуг і столична влада опрацьовує механізм надання таких пільг.