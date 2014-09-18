Засідання Київради почалось із запізненням через посилені заходи безпеки та перевірки в будівлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, відкриваючи сьогодні засідання Київради, що проходить в будівлі Київської ОДА.

Він зазначив, що посилення охорони та заходів безпеки в будівлі пов’язано з телефонними анонімними дзвінки, що надходили.

На засіданні сьогодні зареєструвалися 88 депутатів Київради. Засідання розпочалося з виконання гімну України та вручення державних нагород волонтерам, які допомагають бійцям в зоні АТО.Читайте такожРосія переходить до тактики терору і диверсій на території всієї України - активісти

Перед засіданням відбувся брифінг секретаря Київради Олексія Резнікова, який повідомив, що до порядку денного внесено близько 130 проектів рішень, з яких 119 стосуються питань землекористування. Зокрема, за його словами, Київрада сьогодні планує заслухати питання виділення землі киянам, які є бійцями АТО. Йдеться поки що про три земельні ділянки площею близько 50 га кожна. Одна з них в Деснянському районі, ще дві в районі Броварського шосе. Земля буде виділятися профільному департаменту КМДА, а бійцям будуть пропонувати вступати до спеціально створеного згодом будівельного кооперативу, до якого братимуть виключно бійців АТО - киян. “Вони зможуть там будувати собі житло спільно. Буде одна дорога, один канал постачання води, тепла, електроенергії. Місто проведе комунікації”, - пояснив Резніков схему забезпечення бійців АТО земельними ділянками.

Також Резніков повідомив, що сьогодні на сесії планується заслухати бійців АТО, які наразі перебувають в Києві.

Серед інших питань, за його інформацією, розгляд пропозиції про продаж з аукціону 6 земельних ділянок. В результаті прийняття відповідних рішень бюджет міста зможе отримати не менше 16 млн грн, виходячи із стартової ціни цих ділянок.Читайте такожКиян закликають бути пильними і повідомляти в міліцію про підозрілих осіб

Крім того, сьогодні Київрада має погодити кандидатуру заступника Київського міського голови із самоврядних функцій Олександра Кави.

“Він буде відповідати за питання транспорту. Інші заступники міського голови - у виконавчому органі Київради (заступники голови КМДА — УНІАН) - призначаються за погодженням з Кабміном, а ця посада заступника призначається Київрадою”, - пояснив Резніков.

За його словами, у Київського міського голови може бути до трьох заступників. Сьогодні Київрада затверджуватиме одного з них.