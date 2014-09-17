У Києві на даху багатоповерхівки вивісили прапор Росії зі свастикою (фото)
17:26, 17 вересня 2014Київ
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Вчора у Києві невідомий руфер вивісив на даху недобудованої багатоповерхівки по вулиці Артема прапор Російської Федерації з чорною свастикою.
Прапор провисів на даху декілька годин / n-v.com.ua
Прапор розміром 3 на 10 метрів помітили охоронці будинку і повідомили про це міліції, пише "Сегодня".
Читайте такожМВС України спіймало російські ЗМІ на брехні про міжнародний розшук руфера "Мустанга"Пізніше правоохоронці, що прибули за викликом, піднялися на дах багатоповерхівки і зняли прапор.
"Хто саме вивісив прапор, встановити не вдалося", - заявили в міліції.
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня, в День незалежності України, в Москві біля Кремля активісти намагалися вивісити 10-метровий український прапор.
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