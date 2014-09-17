У Києві на даху багатоповерхівки вивісили прапор Росії зі свастикою (фото)

Прапор розміром 3 на 10 метрів помітили охоронці будинку і повідомили про це міліції, пише "Сегодня".

Читайте такожМВС України спіймало російські ЗМІ на брехні про міжнародний розшук руфера "Мустанга"Пізніше правоохоронці, що прибули за викликом, піднялися на дах багатоповерхівки і зняли прапор.

"Хто саме вивісив прапор, встановити не вдалося", - заявили в міліції.