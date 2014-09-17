У Києві та області за 2 роки пільгову іпотеку отримали 744 сім'ї

Про це повідомляє прес-служба Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з посиланням на директора Іпотечного центру Держфонду в Києві та Київській області Сергія Комнатного.

Згідно з повідомленням, зокрема, в столиці програмою пільгової іпотеки, згідно з якою громадяни платять лише 3% річних за кредитом на житло, а ще 13% компенсує держава, скористалися 510 сімей. Ще 234 родини оформили пільгову іпотеку в Київській області.

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Комнатний зазначив, що частина цих сімей вже повністю погасила свої кредитні зобов'язання. При цьому він нагадав, що на сьогодні нові кредитні угоди в рамках програми не укладаються, оскільки її фінансування держава скоротила ще на початку року. Водночас голова Іпотечного центру наголосив, що зобов'язання перед позичальниками за цією програмою держава виконує в повному обсязі.

«За українським законодавством витрати на компенсацію відсотків за програмою здешевлення іпотечних кредитів належать до захищених видатків держбюджету України. Таким чином, громадянам - учасникам програми гарантовано, що держава і надалі буде виконувати перед ними свої зобов'язання», - пояснив Комнатний.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, в Україні в 2013 році 6 742 сім'ї отримали житло за державними програмами забезпечення громадян доступним житлом. З них 4 980 сімей отримали житло за програмами, які фінансуються через Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Водночас, одним з перших рішень уряду Арсенія Яценюка стало рішення про жорстку економію коштів і скорочення видаткових статей бюджету. Наприкінці березня Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету, згідно з якими, зокрема, істотно урізала фінансування державних житлових програм.

Так, фінансування програми пільгового кредитування молоді було скорочено на 54,1 млн грн, до 25,9 млн грн, фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) - на 230 млн грн, до 110,2 млн грн, а програма будівництва доступного житла (70/30), на реалізацію якої спочатку було передбачено 100 млн грн, була повністю припинена. Втім, пізніше Кабмін направив 10,11 млн грн на реалізацію цієї програми в 2014 році для виконання зобов'язань перед громадянами, які уклали договори ще в 2013 році.

Як зазначав голова Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін, фінансування житлових програм на 2014 рік, що залишилося, вистачить для виконання зобов'язань за раніше укладеними договорами. Разом з тим Держфонд призупинив укладання нових договорів за своїми програмами.