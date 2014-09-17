У Києві введуть єдиний електронний квиток для громадського транспорту

У Києві розпочинається запровадження єдиного електронного квитка для всіх видів громадського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав мер столиці Віталій Кличко сьогодні під час свого звіту про 100 днів роботи на посаді міського голови.

Проект «Єдиний електронний квиток» буде реалізовано повністю за інвестиційні кошти, підкреслив він.

«За рахунок автоматизації процесу обсяг збору виручки має збільшитися на 20-30%, а відсоток коштів, які витрачаються комунальними підприємствами на збір, зменшиться з 30% до 8%. Завдяки автоматизації ми зможемо повністю виключити людський фактор із процесу збору коштів і запобігти випадкам крадіжок», - зазначив Кличко.

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Як приклад він навів виявлене розкрадання виручки кількома касирами на одній зі станцій метрополітену у 2012 році - на суму більше 1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року тодішній голова КМДА Олександр Попов поставив завдання перед профільними службами вирішити всі необхідні питання для того, щоб розпочати впровадження нової системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, як наземному, так і в метро, з 1 січня 2014 року. Пізніше в КМДА повідомили, що введення єдиного електронного квитка відкладається.