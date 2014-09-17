У Києві не планують переносити початок опалювального сезону
14:25, 17 вересня 2014Київ
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Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що на сьогоднішній день немає планів переносити початок опалювального сезону в столиці.
Опалювальний сезон у Києві відкладати не будуть / фото УНІАН
Про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам. У той же час мер підкреслив, що початок подачі тепла залежить від погодних умов.
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«Але планується, як це зазвичай відбувається. Перенесень термінів (початку опалювального сезону. - УНІАН) ми не плануємо», - сказав міський голова.
За його словами, на сьогоднішній день міське господарство готове до опалювального сезону на 80%.
Як повідомляв УНІАН, у компанії "Київенерго" заявляли, що з метою економії газу доцільно розпочати опалювальний сезон в столиці 1 листопада і закінчити 1 квітня.
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