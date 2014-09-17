Кличко розповів про 100 днів своєї роботи: "в першому раунді наша команда перемогла"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав сьогодні, представляючи свій звіт про виконану роботу з управлінню містом.

“Я впевнений, що можу звітувати, і, якщо говорити боксерською термінологією, в першому раунді — за ці 100 днів - в нелегкому бою наша команда перемогла”, - сказав Кличко.

Читайте такожКиян закликали пересідати на велосипеди, а Кличко розповів про майбутнє столичних доріг (фоторепортаж)

Він презентував ключові пріоритети, над якими почала працювати його команда.

Після представлення звіту Кличко вкотре наголосив, що без підтримки киян не зможе змінити життя у столиці, й закликав жителів міста сприяти роботі його команди.

Своєю чергою мер пообіцяв боротися з корупцією, реалізувати реформи та реагувати на всі звернення мешканців столиці.

Читайте такожКличко не збирається йти у відставку

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори мера столиці та депутатів Київради відбулись 25 травня.

3 червня Київська міська ТВК оголосила Кличка переможцем виборів мера Києва, якого підтримали 765 тис. 20 виборців (56,7%).

5 червня Кличко склав присягу на вірність киянам та народу України.