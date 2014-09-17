Сьогодні Кличко прозвітує про 100 днів роботи на посаді мера Києва

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У презентації візьмуть участь громадські активісти та представники столичної адміністрації. Захід розпочнеться об 11:00 за адресою: вул. Володимирська, 68.Читайте такожКиян закликали пересідати на велосипеди, а Кличко розповів про майбутнє столичних доріг (фоторепортаж)

Нагадаємо, Кличко увійшов до першої п'ятірки списку “Блоку Петра Порошенка”, але стверджує, що не збирається відмовлятися від посади мера на користь роботи у Верховній Раді.