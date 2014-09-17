Сьогодні Кличко прозвітує про 100 днів роботи на посаді мера Києва
08:41, 17 вересня 2014Київ
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Сьогодні Віталій Кличко прозвітує про 100 днів роботи на посаді мера Києва
Сьогодні Кличко прозвітує про 100 днів роботи на посаді мера Києва/ Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
У презентації візьмуть участь громадські активісти та представники столичної адміністрації. Захід розпочнеться об 11:00 за адресою: вул. Володимирська, 68.Читайте такожКиян закликали пересідати на велосипеди, а Кличко розповів про майбутнє столичних доріг (фоторепортаж)
Нагадаємо, Кличко увійшов до першої п'ятірки списку “Блоку Петра Порошенка”, але стверджує, що не збирається відмовлятися від посади мера на користь роботи у Верховній Раді.
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