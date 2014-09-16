Через "замінування" з київського метро евакуювали 350 осіб

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ МВС України.

"Під час перевірки столичними правоохоронцями повідомлення про замінування двох станцій метро були евакуйовані понад 350 осіб. На щастя, повідомлення виявилося неправдивим. Рух метрополітену відновлено. Правоохоронці встановлюють особу "жартівника", – зазначається в повідомленні.

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Близько 20:00 міліція Києва отримала анонімне повідомлення про замінування станцій метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого".