Станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закриті для входу та виходу

21:44, 16 вересня 2014
Київ
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Станції метро «Хрещатик» та «Площа Льва Толстого» закриті для входу та виходу пасажирів.

Дві станції закриті для входу та виходу / AMY / wikipedia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це пасажирам повідомляється в метрополітені з гучномовця.

Крім того, не працюють пересадкові переходи на станції «Майдан Незалежності» та «Палац спорту».

Нагадаємо, в Києві регулярно зачиняються станції метро через хибні повідомлення про замінування.

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