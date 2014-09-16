Станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закриті для входу та виходу
21:44, 16 вересня 2014Київ
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Станції метро «Хрещатик» та «Площа Льва Толстого» закриті для входу та виходу пасажирів.
Дві станції закриті для входу та виходу / AMY / wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це пасажирам повідомляється в метрополітені з гучномовця.
Крім того, не працюють пересадкові переходи на станції «Майдан Незалежності» та «Палац спорту».
Нагадаємо, в Києві регулярно зачиняються станції метро через хибні повідомлення про замінування.
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