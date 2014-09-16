Станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закриті для входу та виходу

Як передає кореспондент УНІАН, про це пасажирам повідомляється в метрополітені з гучномовця.

Крім того, не працюють пересадкові переходи на станції «Майдан Незалежності» та «Палац спорту».

Нагадаємо, в Києві регулярно зачиняються станції метро через хибні повідомлення про замінування.