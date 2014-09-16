Київські міліціонери ігнорують людей зі зброєю і навіть показують їм дорогу до Ради

Про це повідомляє ТСН за матеріалами сюжету програми Гроші.

Після того, як кілька спроб журналістів зафіксувати на відео сутички у Києві завершувалися побиттям, а міліція такі випадки просто ігнорувала чи просто втікала, журналісти вирішили поставити під сумнів їхню професійність і провести експеримент.

Вони пройшлися вулицями міста зі зброєю і подивилися, як відреагують на це міліціонери. Для досліду вирішили обрати стартовий пістолет фірми "Шмайсер", який нічим не відрізняється від бойового, якщо не заглядати у дуло. Журналіст демонстративно запхав зброю за пасок камуфляжних штанів і підходив до правоохоронців "під прикриттям".

Читайте такожМешканці Майдану відібрали у комунальників 7 автомобілів - міліціяЗ трьох конвоїв міліції, які пройшли повз журналіста, лише один поцікавився, чому той носить з собою зброю. Почувши у відповідь, що це проста іграшка, міліціонер не став перевіряти і просто проігнорував підозрілого хлопця, злякавшись людину з пістолетом.

Більше того, на питання озброєного молодика в камуфляжі, де тут Верховна Рада, міліціонери просто показували дорогу.