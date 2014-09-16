У Києві знову повідомили про замінування «5 каналу» та ЦВК

Як інформує ВЗГ Головного управління МВС України в місті Києві, повідомлення від невідомих надійшли з різницею у 20 хвилин. В обох випадках телефонували на номери керівника організації та говорили, що за годину станеться вибух.

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За адресами адміністративних будівель виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативні групі Печерського та Подільського райуправлінь міліції.

Вирішується питання щодо занесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці прикладають всіх зусиль, аби розшукати осіб, які телефонували.

Проводиться перевірка.