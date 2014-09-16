"Карткою киянина" зможуть користуватися незареєстровані жителі столиці

Отримати її зможуть не лише зареєстровані мешканці столиці, а й громадяни, які тут живуть і працюють, повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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"Це нормально - отримати картку і користуватися частиною пільг, якщо живеш і платиш податки в Києві", - сказав радник київського міського голови Дмитро Турчак, зазначивши, що незабаром буде розширено перелік банків, які будуть видавати цей документ.

"Ми ведемо переговори з деякими банками щодо укладення договорів з видачі "Картки киянина". Пріоритет буде надаватися тим банкам, які в цей складний для всіх час зможуть виконувати всі необхідні зобов'язання", - сказав він.

Більше 400 тис. жителів столиці вже мають "Картку киянина". Проект передбачає адресну допомогу малозабезпеченим громадянам за рахунок міського бюджету. Здебільшого "Картку киянина" використовують для безкоштовного проїзду та отримання соціальних знижок в аптеках і супермаркетах.

Як повідомляв УНІАН, проект "Картка киянина" планується доповнити окремим медичним модулем, де будуть зберігатися всі медичні дані про власника картки.