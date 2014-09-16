Киян закликали пересідати на велосипеди, а Кличко розповів про майбутнє столичних доріг (фоторепортаж)

Сьогодні в Києві пройшла акція "Велосипедом на роботу". Велосипедисти з усіх районів столиці зібралися зранку на Майдані Незалежності, щоб продемонструвати переваги велоспорту та закликати киян замість автомобілів пересісти на велосипеди.

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До акції, організованої в рамках європейського тижня мобільності, який відзначають у понад 2 тисячах міст Європи, долучився і мер Києва - Віталій Кличко, повідомляє прес-служба Віталія Кличка.

«Я закликаю кожного зранку зробити зарядку, здійснити пробіжку, або проїхатися на велосипеді на роботу. Після цього і день пройде краще. До того ж, через затори, доїхати до роботи на велосипеді можна швидше, ніж на машині», - сказав Кличко.

Мер столиці розповів, що кожного дня зранку їздить на велосипеді. Сьогодні проїхав близько 30 кілометрів. «Я проїхався парком Дружби народів. Тут годинами можна їздити на велосипеді, насолоджуватися природою. Однак, парк зараз необладнаний для комфортного катання і нам потрібно цю проблему вирішити: наповнити бюджет, відремонтувати дороги та зробити велодоріжки і зони для велосипедистів», - зазначив міський голова Києва.

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Кличко додав, що у столиці близько 1600 км доріг, і одночасно відремонтувати їх неможливо. «Очевидно, що у Києві не вистачає велосипедних доріжок та немає справжнього велосипедного парку. По-перше, нам потрібно відремонтувати дороги, а після цього зробити розмітку для проїзду велосипедистів. Але впевнений, що протягом року ми зможемо здійснити ремонт частини доріг та нанести на них розмітку для велосипедистів», - відзначив мер столиці.

За словами Кличка, поїздка на велосипеді має для нього також і практичне значення, як для мера міста. «Коли ти їдеш по Києву на велосипеді – на власні очі бачиш те, на що не звертаєш уваги, коли пересуваєшся на автомобілі. Щоранку після того, як я бачу проблеми міста, їдучи на велосипеді, голови районів та керівники комунальних підприємств отримують від мене відповідні доручення», - зазначив він.