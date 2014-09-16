75% нічних автостоянок у Києві працюють нелегально

75% нічних автостоянок столиці сьогодні працюють із порушенням законодавства. Про це повідомив заступник директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Ігор Астахов, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Згідно з проведеним аудитом, на сьогодні в Києві функціонують понад 850 майданчиків для нічних автостоянок. Лише 25% із них мають відповідні документи для надання цих послуг. Крім того, реальна кількість паркомісць на стоянках не відповідає задокументованій – тій, з якої сплачуються податки до міського бюджету. Таким чином, київські стоянки є джерелом великого обсягу ”чорної” готівки. Ми маємо твердий намір ліквідувати цю систему в найкоротші терміни», – зазначив Астахов.

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За словами заступника директора комунального підприємства, за попередніми підрахунками, міський бюджет сьогодні недотримує близько 100 мільйонів гривень на рік від автостоянок.

Як зауважив Астахов, згідно із законодавством, організація й експлуатація місць платного паркування транспортних засобів здійснюється лише КП «Київтранспарксервіс» або суб’єктами господарювання, з якими підприємство уклало відповідний договір.

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«Сьогодні містом встановлено тариф – 6,5 гривень з одного паркувального місця. Але навіть ці кошти до бюджету не надходять через функціонування «чорних» схем. Спільно з правоохоронними органами, прокуратурою та громадськими організаціями ми будемо боротися з такими схемами та підприємцями, які їх використовують. Власникам й орендарям автостоянок відведено час до 22 вересня для того, щоб узаконити свою діяльність. Інакше їх діяльність буде припинена. Ми закликаємо всіх підприємців, які сьогодні працюють із порушенням законодавства, легалізувати стоянки, працювати чесно та платити податки до міського бюджету», – наголосив Астахов.