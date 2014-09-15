Подружжя, яке стрибнуло під поїзд метро, виявилося біженцями з Луганської області

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МВС України в м. Києві.

«Постраждалими виявились 51-річні уродженці Луганщини, які півтора місяця тому переїхали жити до столиці. На батьківщині подружжя мали свою клініку по реабілітації алкозалежних», – йдеться в повідомленні.

Потерпілі зазначають, що останнім часом їм надходили телефонні дзвінки з пропозицією переоформити «прописку» їхнього бізнесу, зокрема, приміщення клініки та обладнання на інше місце реєстрації. Життєві обставини – війна, переїзд з рідного міста та ймовірна втрата єдиного джерела доходів, – вплинули на подружжя фатальним чином.

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«Подружжя вирішило покінчити життя самогубством. Міцно взявшись за руки, чоловік та дружина стрибнули на колію. На щастя, обох вдалося врятувати, з травмами різної тяжкості їх госпіталізовано», – повідомляє МВС.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 120 (доведення до самогубства) ККУ. Триває слідство.