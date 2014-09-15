Цього року ялинку встановлять на Софійській площі

Як зазначається в повідомленні, міська влада має намір цього року перенести місце проведення новорічних та різдвяних свят з Майдану Незалежності та вулиці Хрещатик на Софійську площу, сказала заступник голови КМДА з гуманітарних питань Ганна Старостенко після наради щодо проведення святкових заходів на Новий Рік та Різдво.

«Остаточне рішення ще не прийнято. Але ми повинні з повагою ставитися до тих подій, які сталися на центральних вулицях Києва минулої зими.

Тому, я заявляю вже зараз – міська влада категорично проти алкогольних напоїв, гучної музики та розважальних заходів на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності», - підкреслила вона.

Водночас, за словами Старостенко, цього року місто планує організувати святкові заходи як на Софійській площі, так і на території Національного заповідника «Софія Київська». Так, власне на площі планується встановити головну ялинку країни, ярмаркові будиночки та сцену, на якій виступатимуть українські виконавці.

Читайте такожСьогодні в Україні святкують День Державного прапораНа території Національного заповідника відбуватимуться виставка малюнків, конкурси новорічних іграшок та конкурс ялинок, на якому за звання кращої змагатимуться ялинки з усіх областей України. За традицією облаштують і резиденцію Святого Миколая.

«Незважаючи на незначний в порівнянні з минулими роками бюджет, передбачений на новорічні свята, ми зробимо все можливе, щоб столичні дітлахи мали місце для свята, де вони змогли б розважатися, співати колядки та щедрівки тощо», – розповіла Старостенко.

Особливу увагу, за словами заступника голови КМДА, цього року приділятимуть благодійним заходам. Так, частина різдвяних ярмарків стануть благодійними – кошти від продажу сувенірної новорічної продукції передадуть на допомогу постраждалим у зоні АТО.

Читайте такожНа Майдані Незалежності почали розбирати ялинкуПланується, що святкування новорічних та різдвяних свят триватиме з 19 грудня 2014 року – Дня Святого Миколая та відкриття головної ялинки країни, - до 14 січня 2015 року. Міська влада також має намір розробити єдину для всіх районів столиці концепцію свята. Вивчають зараз і можливість встановлення у Києві відкритої ковзанки, підкреслюється в повідомленні.