У Києві навпроти НСК "Олімпійський" встановили лабіринт з дзеркал (фото)
17:58, 15 вересня 2014Київ
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Висота встановлених дзеркал - більше двох метрів, вони розташовані таким чином, що створюють безліч відображень.
Інсталяція діятиме до 26 вересня / segodnya.ua
У столиці на площі навпроти НСК "Олімпійський" з'явилася незвичайна інсталяція - лабіринт із дзеркал, повідомляє "Сегодня".
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Їх висота - більше двох метрів і розташовані дзеркала таким чином, що створюють нескінченну кількість відображень.
Ініціатива створення інсталяції належить приватній компанії, вона доступна у будь-який час до 26 вересня.
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