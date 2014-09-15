У Києві навпроти НСК "Олімпійський" встановили лабіринт з дзеркал (фото)

У столиці на площі навпроти НСК "Олімпійський" з'явилася незвичайна інсталяція - лабіринт із дзеркал, повідомляє "Сегодня".

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Їх висота - більше двох метрів і розташовані дзеркала таким чином, що створюють нескінченну кількість відображень.

Ініціатива створення інсталяції належить приватній компанії, вона доступна у будь-який час до 26 вересня.