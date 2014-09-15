У Києві навпроти НСК "Олімпійський" встановили лабіринт з дзеркал (фото)

17:58, 15 вересня 2014
Київ
3

Висота встановлених дзеркал - більше двох метрів, вони розташовані таким чином, що створюють безліч відображень.

Экспозиция будет действовать до 26 сентября / segodnya.ua

У столиці на площі навпроти НСК "Олімпійський" з'явилася незвичайна інсталяція - лабіринт із дзеркал, повідомляє "Сегодня".

Читайте такожНа київських будинках графітчик намалював портрети людей, на честь яких названо вулиці (фото)

Їх висота - більше двох метрів і розташовані дзеркала таким чином, що створюють нескінченну кількість відображень.

Ініціатива створення інсталяції належить приватній компанії, вона доступна у будь-який час до 26 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter