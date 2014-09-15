Київський метрополітен починає вилучення жетонів з обігу - КМДА

Про це сказав начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Для пасажира – це значна економія коштів та часу», – пояснив керівник. Він додав, що використання карток як єдиного засобу оплати проїзду дозволить підприємству ідентифікувати пільговиків та провести їх аргументований підрахунок. Відповідно, отримати реальні показники необхідної компенсації з міського та державного бюджетів.

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Для проходу на станції метрополітену мешканці столиці можуть також користуватися карткою киянина.

«На сьогоднішній день видано 514 тисяч карток з транспортним додатком, але постійно їх використовують лише 50 тисяч. Люди звикли проходити з посвідченням пільговика», – зазначив Брагінський.

За його словами, метрополітен також займається розробкою максимально зручної схеми переходу пасажирів на нові тарифи. На сьогоднішній день, собівартість однієї поїздки становить 3 гривні 11 копійок. Планові збитки підприємства на кінець року оцінюють у 724 мільйони гривень.